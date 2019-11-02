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Грета Тунберг попросила помочь ей добраться в Мадрид на саммит по климату

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Грета Тунберг попросила помочь ей добраться в Мадрид на саммит по климату

Шведская 16-летняя экологическая активистка Грета Тунберг, которая по личным убеждениям не летает на самолетах, просит своих сторонников помочь ей найти подходящий транспорт, чтобы пересечь Атлантический океан и попасть из США в Мадрид, где 2 декабря начнется 25-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25). Об этом она написала в пятницу на своей странице в Twitter после того, как стало известно, что мероприятие перенесено из Чили в Испанию.

«Так как COP-25 официально перенесена из Сантьяго в Мадрид, мне нужна некоторая помощь. Оказалось, что я проехала полмира не в том направлении. Теперь мне нужно найти способ пересечь Атлантический океан в ноябре... Если кто-нибудь может помочь мне найти транспорт, я буду очень благодарна», — написала Тунберг, которая в данный момент находится в Лос-Анджелесе и до известий о переносе конференции направлялась в Латинскую Америку.

В свою очередь власти Испании предложили помочь Тунберг. «Дорогая Грета, было бы здорово, если бы ты приехала в Мадрид, — написала в Twitter и.о. министра экологического перехода Испании Тереса Рибера. — Ты проделала долгий путь». «Мы будем рады помочь тебе пересечь Атлантику, — добавила Рибера. — Готовы связаться, чтобы сделать это возможным».

Шведская активистка поехала в Америку специально для посещения двух крупных мероприятий, одним из которых должна была стать конференция ООН по климату, запланированная на декабрь в Чили. Изначально возможность осуществления этого плана была под вопросом, поскольку Тунберг принципиально не пользуется воздушным транспортом из-за его вредного воздействия на окружающую среду. Однако потом ей предложили переплыть через Атлантический океан на спортивной яхте, благодаря чему она смогла попасть в Америку. Путешествие заняло у нее около двух недель.

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В среду президент Чили Себастьян Пиньера объявил о решении отменить организацию саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и Конференции ООН по проблеме изменения климата. Соответствующая мера была принята на фоне ситуации с массовыми протестами в стране, которые начались в Сантьяго 14 октября после повышения стоимости проезда в метро.

На следующий день власти Испании предложили провести мероприятие в Мадриде. В пятницу исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Патрисия Эспиноса сообщила о том, что конференция пройдет со 2 по 13 декабря в испанской столице.

Грета Тунберг
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