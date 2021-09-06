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В Нидерландах возобновляется суд по делу о сбитом МН17

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В Нидерландах возобновляется суд по делу о сбитом МН17

В Нидерландах возобновляется судебный процесс в деле о сбитом рейсе МН17 — слово будет предоставлено родным и близким погибших, которые намерены рассказать суду о своем горе и последствиях катастрофы.

В Нидерландах этот процесс уже назвали «историческим и беспрецедентным» — впервые в истории судопроизводства страны к суду обратятся более 90 родственников погибших. Это будет самый эмоциональный момент в слушаниях.

Они будут говорить в суде в течение трех недель с небольшими перерывами. Ожидается, что к суду обратятся не только представители Нидерландов, но и Австралии, Малайзии, Новой Зеландии, Канады, Германии, Великобритании и Индонезии. Для тех, кто намерен физически присутствовать в судебном комплексе, в Схипхоле оборудована специальная комната, те, кто не сможет по разным причинам прибыть на слушаниях, выступит посредством видеосвязи, либо предоставит видеозапись.

Ранее адвокат родных погибших Питер Лангстрат предположил, что если каждый из желающих родственников будет говорить 15-20 минут, плюс понадобиться время, чтобы занять место в зале и еще дополнительное время на возможные эмоциональные моменты, то для каждого необходимо зарезервировать 25-30 минут. «Это (выступление родственников — Ред.) будет трудно не только для выступающих, но и для присутствующих. Принимая все во внимание, выглядит так, что в день сможет выступить десять человек», — подсчитал адвокат.

Как сообщалось, 9 марта в Нидерландах в судебном комплексе Схипхол близ Амстердама начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 «Малайзийской авиакомпании». На скамье подсудимых должны были быть три гражданина России и один украинец — Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Только один из них — Пулатов, представлен адвокатами из нидерландской фирмы, которым помогает русский адвокат Кутина. Суд проходил в отсутствие обвиняемых.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Две трети пассажиров — подданные Нидерландов. Расследование причин катастрофы ведет Международная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

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В сентябре 2016 года группа обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК «Бук», а год назад объявила о принадлежности «Бука» к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.

19 мая 2019 года были названы четыре подозреваемых в причастности к гибели авиалайнера: Гиркин (Стрелков), Дубинский, Пулатов и Харченко, которые были объявлены в международный розыск. Они обвиняются в убийстве 298 пассажиров самолета и его крушении.

Нидерланды, MH-17
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