В ДНР заявляют о готовности к разведению сил в Петровском

Самопровозглашенная Донецкая народная республика уведомила ОБСЕ о готовности приступить к практической части разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское. Об этом, как передает РИА Новости, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Сегодня, 3 ноября, в соответствии с достигнутыми договоренностями о возобновлении обязательств сторон о реализации рамочного решения и согласно с планом-графиком, руководитель представительства ДНР в СЦКК уведомил СММ ОБСЕ о готовности приступить к осуществлению практической части мероприятий на участке разведения», — заявил представитель сепаратистов.
Он добавил, что необходимая исходная информация о ситуации на участке разведения накануне уже была отправлена в специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.
«В понедельник, 4 ноября, как было установлено, в 13.00 по московскому времени силами ДНР будет запущена сигнальная ракета белого цвета, сигнализирующая о готовности приступить к практической части реализации, утвержденного контактной группой плана-графика», — заявил представитель так называемой ДНР.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в четверг заявил, что 4 ноября должно начаться разведение сил на участке в районе Петровского на Донбассе.
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