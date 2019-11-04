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В США опубликуют показания свидетелей по делу об импичменте Трампа

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В США опубликуют показания свидетелей по делу об импичменте Трампа

Стенограммы дачи показаний свидетелей, опрашиваемых в рамках проводимой демократами процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа, вероятно, будут опубликованы в течение ближайших пяти дней. Об этом сообщила в воскресенье в интервью телекомпании CBS член спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Джеки Спиер (демократ от штата Калифорния).

«Думаю, вы увидите все стенограммы дачи показаний, которые будут опубликованы, вероятно, в течение ближайших пяти дней», — отметила законодатель из спецкомитета, который занимается разбирательством в рамках процедуры импичмента. «Не знаю, будут ли они все опубликованы за один день, но они много расскажут американскому народу», — добавила Спиер.

Отметим, что Трамп в воскресенье в Twitter призвал республиканцев опубликовать собственные версии стенограмм дачи показаний свидетелей. Он в очередной раз обвинил председателя спецкомитета Адама Шиффа (демократ от Калифорнии) в том, что тот исказил содержание его июльской телефонной беседы с украинским президентом Владимиром Зеленским. По версии американского лидера, Шифф может «изменить высказывания свидетелей, преследуя цели демократов». «Республиканцы должны предоставить собственные стенограммы дачи показаний на фоне использованной в собственных целях пропаганды Шиффа», — добавил Трамп, указав, что «республиканцы Палаты представителей не должны иметь никакого отношения» к публикуемым демократами документам.

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Ранее в воскресенье конгрессмен Джим Хаймс (демократ от штата Коннектикут), входящий в состав спецкомитета, заявил, что публичная стадия слушаний в рамках процедуры импичмента может начаться в ближайшие две — три недели.

Дональд Трамп, импичмент
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