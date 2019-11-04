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Витренко прокомментировал последние претензии «Газпрома»

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Витренко прокомментировал последние претензии «Газпрома»

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко привел аргументы, на которых базировались решения Стокгольмского арбитража в судебном споре с российским «Газпромом».

Комментируя претензии «Газпрома» о якобы «нарушении баланса» в контрактных отношениях на своей странице в Фейсбук, он обратил внимание, что контракты на поставку и транзит газа «являются разными по своей природе».

Положение «бери или плати», в частности, предусматривающее завышенное обязательство по покупке Украиной газа, было прописано таким образом, что оно не соответствовало европейскому законодательству о защите конкуренции. Так, «Газпром» мог продать ненужные Украине объемы российского газа в Европе, тогда как для «Нафтогаза» действовал запрет на его реэкспорт, и непонятно было, что стране делать с этим ресурсом. В то же время мощности для транзита, которые «Нафтогаз» обеспечил для «Газпрома», не могли быть никому перепроданы.

«То есть для нас это безвозвратные потери, когда мы обеспечили мощности для „Газпрома“, а он за них не заплатил. А „Газпром“ при этом мог спокойно полностью загрузить эти мощности — просто он специально ограничивал транзит, таким образом, уменьшая совокупное предложение газа на европейском рынке, чтобы там была более высокая цена», — отметил Витренко.

Топ-менеджер «Нафтогаза» также привел предоставленные для Стокгольмского арбитража расчеты за 2009-2018 годах, согласно которым российская компания получила на $46,6 млрд больше от продажи газа Украине, чем страна получила за транзит. При этом такая разница составила бы в 3,6 раза меньше, составив около $13 млрд, если бы «Газпром» продавал газ Украине по цене его реализации Германии, а транзитный тариф соответствовал европейским нормам.

«Эта разница в $33,6 млрд между тем, что есть, и тем, что должно было бы быть, равна приблизительно четверти ВВП Украины (...) Хочется надеяться, что глядя на эти цифры, станет понятно, что решения предыдущего Стокгольмского арбитража лишь улучшили „баланс в отношениях между сторонами“, а никак не нарушили его в пользу Украины», — резюмировал Витренко.

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Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж в конце февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между «Нафтогазом» и «Газпромом» на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд.

«Нафтогаз» пытается взыскать долг с «Газпрома» в международных судах, проводит кампанию по аресту активов «Газпрома» в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге.

Газпром, Стокгольмский арбитраж, Юрий Витренко
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