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Украина будет ежегодно получать за транзит газа $2-3 млрд

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Украина будет ежегодно получать за транзит газа $2-3 млрд

Украина будет получать за транзит газа в течение следующих пяти лет ориентировочно 2-3 млрд долларов ежегодно, заявляет министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Как сообщает правительственный портал, премьер-министр Алексей Гончарук подчеркнул важность подписания в понедельник пятилетнего контракта по транзиту газа в Европу по итогам трехсторонних переговоров Украина-Россия-Европейский Союз.

«Наша команда защитила национальные интересы Украины, мы получили приемлемые условия по газовому контракту. При подписании этого документа мы руководствовались приоритетами энергетической безопасности Украины и благосостояния наших людей. Благодаря подписанию контракта Украина сохранит стабильность на отечественном и европейском рынке газа. Это положительно повлияет на энергетические рынки и станет значительным фактором снижения цены газа на рынке», — цитирует Гончарука портал.

Минимальные гарантированные объемы прокачки будут 65 млрд м куб газа в первый год и 40 млрд м куб на следующие 4 года. При этом фактические объемы могут быть выше.

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«Одним из условий Украины во время переговоров было уплата 2,9 млрд долларов от Газпрома по решению Стокгольмского арбитража. Эти деньги мы уже получили. Плюс, с учетом того, что украинская газотранспортная инфраструктура остается полностью задействованной, а новые маршруты доставки газа в Европу еще длительное время могут быть не реализованы, мы будем получать за транзит в течение следующих пяти лет ориентировочно 2-3 млрд долларов ежегодно », - заявил в свою очередь министр Оржель.

транзит газа, Алексей Оржель
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