США могут отменить часть пошлин на китайские товары

США планируют отменить ряд введенных в сентябре пошлин на товары из Китая в качестве уступки для достижения договоренностей между странами по ряду спорных вопросов. Об этом сообщает во вторник газета Financial Times со ссылкой на пять информированных источников, осведомленных о ходе подобных дискуссий.
По их данным, Белый дом рассматривает возможность отмены 15-процентных пошлин на импортируемые из КНР товары, в частности одежду, бытовые приборы и мониторы с плоским экраном, общая стоимость которых достигает $112 млрд.
Такой шаг Вашингтона, как отмечает издание, отвечал бы основному требованию Пекина в то время, когда участники переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира «разрабатывают условия прекращения огня», которые в ближайшие недели будут, как ожидается, одобрены президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.
Однако Белый дом ожидает ответных мер от Пекина, касающихся в том числе защиты интеллектуальной собственности для американских компаний, большей уверенности в масштабах китайских закупок сельскохозяйственной продукции из США. Вашингтон уже приостановил запланированное повышение тарифов на товары стоимостью $250 млрд с 25% до 30%, которое должно было вступить в силу 15 октября, напоминает газета. Американские чиновники также предположили, что Пекин мог бы отказаться от запланированного в декабре введения тарифов на потребительские товары из-за океана общей стоимостью $156 млрд.
Министр торговли США Уилбур Росс на прошлой неделе сообщил в эфире телеканала Fox Business, что Вашингтон доволен ходом переговоров с Китаем и рассчитывает, что договоренности между странами по ряду вопросов будут достигнуты в течение двух недель. Он назвал текущие консультации «первой фазой» переговорного процесса.
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