Roshen планирует выплатить около 1 млрд грн дивидендов

Кондитерская корпорация Roshen намерена выплатить около 1 млрд грн дивидендов в 2020 году за предыдущий год.
«В последний раз мы выплатили около 1 млрд грн дивидендов. В 2020 году планируем выплатить столько же за 2019 год», — сообщил президент корпорации Roshen Вячеслав Москалевский журналистам во вторник, передает Интерфакс-Украина.
Корпорация Roshen входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Включает Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод, Бисквитный комплекс в Борисполе (Украина); Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику Bonbonetti Choco (Венгрия). Производственная деятельность Липецкой фабрики (РФ) остановлена с 1 апреля 2017 года.
Корпорация производит около 320 видов кондитерских изделий. Общий объем производства достигает 450 тыс. тонн продукции в год.
Сеть фирменных магазин Roshen в Украине насчитывает 50 магазинов в пяти регионах страны. Первый открылся в 2009 году в Киеве.
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