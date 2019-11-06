США заявили о стремлении России и Китая повлиять на выборы

Россия, Иран и Китай попытаются вмешаться в выборы президента США в 2020 г. С таким заявлением выступили глава Минюста США Уильям Барр, министр обороны Марк Эспер, бывший и.о министра нацбезопасности Кевин Макалинан, и.о. директора национальной разведки Джозеф Магуайр, директор ФБР Кристофер Рэй, командующий киберкомандой США и директор АНБ генерал Пол Накасоне.
«Наши противники хотят подорвать наши демократические институты, повлиять на общественные настроения и повлиять на политику правительства. Россия, Китай, Иран и другие иностранные злоумышленники будут стремиться вмешиваться в процесс голосования или влиять на восприятие избирателей. Злоумышленники могут попытаться достичь своих целей с помощью различных средств, включая кампании в социальных сетях, руководство операциями по дезинформации или проведение разрушительных кибератак на государственную и местную инфраструктуру», — отмечается в заявлении.
«Хотя в настоящее время у нас нет доказательств компромисса или нарушения избирательной инфраструктуры, которые позволили бы противникам предотвратить голосование, изменить подсчет голосов или нарушить возможность подсчета голосов, мы продолжаем внимательно следить за любыми угрозами выборам в США», — подчеркивается в заявлении.
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