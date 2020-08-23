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Зеленский вручил боевые знамена командирам воинских частей

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Зеленский вручил боевые знамена командирам воинских частей

В День Государственного флага Украины президент Владимир Зеленский вручил орден «Золотая Звезда» сестре сержанта Сергея Михальчука, который был удостоен звания Героя Украины посмертно, а также вручил боевые знамена и ленты к ним командирам частей, которые получили почетные наименования за боевые заслуги, мужество, высокий профессионализм и образцовое выполнение поставленных задач личным составом.

«Символично, что именно в этот день будут вручены боевые флаги и присвоены почетные наименования воинских частей Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины. На них замелькают ленты с именами выдающихся личностей. Как в прошлом, так и нашего времени. Одним из них является сержант Сергей Михальчук, Герой Украины. К большому сожалению — посмертно», — сказал Зеленский во время церемонии поднятия Государственного флага Украины на военном аэродроме в Василькове Киевской области в воскресенье, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства также сообщил, что 4-ая бригада оперативного назначения Национальной гвардии Украины получает почетное наименование «имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука».

Зеленский присвоил звание Героя Украины Сергею Михальчуку 25 марта 2020г за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге. 21-летний нацгвардеец погиб 14 декабря 2019г на Донбассе в результате артобстрела. При взрыве сержант прикрыл собой боевого собрата.

Боевые знамена и ленты к ним глава государства также вручил командирам 24-го отдельного штурмового батальона 53-й отдельной механизированной бригады оперативного командования «Восток» Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, получившего почетное наименование «Айдар»; 40-й отдельной артиллерийской бригады оперативного командования «Юг» Сухопутных войск ВСУ, которая отныне будет иметь почетное наименование «имени Великого князя Витовта»; 35-й отдельной бригады морской пехоты Командования морской пехоты Военно-морских сил ВСУ, которая будет носить почетное наименование «имени контр-адмирала Михаила Остроградского»; военной части А1788 Сил специальных операций ВСУ (почетное наименование «имени князя Изяслава Мстиславича»); 27-й бригады Нацгвардии, получившей почетное наименование «Печерская»; 9-го полка оперативного назначения Нацгвардии, получившего почетное наименование «имени Героя Украины лейтенанта Богдана Завады»; 23-й отдельной бригады охраны общественного порядка Нацгвардии, которая получила почетное наименование «Хортица».

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Боевые знамена также получили Региональное управление Морской охраны Госпогранслужбы Украины и Учебный центр морской охраны Регионального управления Морской охраны Госпогранслужбы.

В торжествах приняли участие представители правительства, депутаты, президенты Украины прошлых лет.

ВСУ, Владимир Зеленский
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