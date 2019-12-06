Уволенный президент «Энергоатома» Недашковский оспаривает свое увольнение в суде

Бывший президент НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский оспаривает в суде правительственное распоряжение о своем увольнении, сообщила пресс-служба Окружного административного суда Киева (ОАСК), в который был подан соответствующий иск.
В суд также поступило заявление об обеспечении иска. Недашковский просит запретить Кабинету министров и Министерству энергетики и защиты окружающей среды совершать какие-либо действия и принимать решения об увольнении истца с должности президента компании на указанных в распоряжении об увольнении основаниях.
Кроме того, экс-президент НАЭК просит суд запретить правительству и Минэкоэнерго объявлять и проводить конкурс на должность главы «Энергоатома».
В настоящее время решается вопрос об открытии производства по административному делу и наличии правовых оснований для принятия мер по обеспечению иска, отмечено в сообщении ОАСК.
Как сообщалось, полномочия президента НАЭК «Энергоатом» Юрия Недашковского (вступил в должность в 2014 году), уволенного 27 ноября распоряжением правительства № 1122, прекращены с 3 декабря. Основными причинами увольнения Недашковского Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины назвало неэффективный менеджмент, дело Мартыненко, бесхозяйственность при проведении закупок, невыполнение графиков проведения ремонтов энергоблоков АЭС и увеличение расходов на обслуживание кредитов.
4 декабря правительство назначило генерального директора Ривненской АЭС Павла Павлишина временно исполняющим обязанности президента НАЭК «Энергоатом».
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