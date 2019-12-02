Кабмин обнародовал распоряжение об увольнении Недашковского

Кабинет министров Украины обнародовал на правительственном портале распоряжение № 1122-р от 27 ноября 2019 года об увольнении президента НАЭК «Энергоатом» Юрия Недашковского.

«Прекратить полномочия президента „Энергоатома“ Недашковского Юрия Александровича в соответствии с пунктом 5 части первой статьи 41 Кодекса законов о труде Украины», — говорится в документе.

Как сообщалось, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 25 ноября заявил, что Кабинет министров Украины готовит изменения в руководстве и наблюдательных советах государственных компаний.

Недашковский четырежды возглавлял «Энергоатом»: в 2000-03, в 2005-06, в 2008-12, в 2014-19 гг.

«Энергоатом» является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.