Экспорт предприятий «Укроборонпрома» с 2013 года упал вдвое

Предприятия государственного концерна «Укроборонпром» сократили объемы экспорта до $451 млн в год по сравнению с $900 млн в 2013 году, сообщил гендиректор госконцерна Айварас Абромавичус на совещании с участием президента Украины Владимиром Зеленским в Харькове в среду.

«Важнейшая реформа, которую мы уже запустили — реформа экспортеров... Сокращаем количество экспортеров: с 6 до 2 на первоначальном этапе», — сказал Абромавичус, которого цитирует Интерфакс-Украина.

Он уточнил, что для исправления ситуации на это направление назначен «ветеран движения» Михаил Морозов, который более 10 лет руководил группой ISTIL и имеет значительный опыт управления спецэкспортерами, в частности ГП «Прогресс».

Гендиректор «Укроборонпрома» отметил, что в госконцерне экспортом занимается 1500 человек, тогда как в турецкой компании с экспортом в $300 млн в год — 80.

«Люди сидят в центре Киева, непонятно чем занимаются. Замотивируем тех людей, которые останутся с нами работать, потому что каждый раз, когда едешь за границу, приходится краснеть», — описал текущую ситуацию и планы Абромавичус.

В качестве примера он привел свою недавнюю поездку в Перу и пересказал критику со стороны коллег из южноамериканских стран: «Ребята, трудно произнести ваши названия: „Укроборонпром“, „Спецтехноэкспорт“, „Укрспецэкспорт“... Вы все бегаете кругом, у каждого по два агента, цены снижаете для своих производителей».

Гендиректор «Укроборонпрома» подчеркнул, что такое бескультурье и нескоординированность внутри концерна должна прекратиться.