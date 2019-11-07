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У номинального владельца телеканала «Прямой» Макеенко проводят обыск

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У номинального владельца телеканала «Прямой» Макеенко проводят обыск

У собственника телеканала «Прямой» Владимира Макеенко проводят обыски.

Как сообщается на сайте канала, обыск проводится в доме Макеенко. Следователь отказался сообщать, какой именно правоохранительный орган он представляет. Также он сообщил, что обыск проводится согласно постановлению суда, однако отказался сообращать, какого именно и по какому делу.

В то же время представитель ГБР Анжелика Иванова заявила СМИ, что обыск провдит ее ведомство.

«ГБР проводит следственные действия у Владимира Макеенко в рамках расследования производства по купле-продаже телеканала „Прямой“», — сказала она.

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Как сообщалось, Государственное бюро расследований (ГБР) проводит расследование по делу о возможных злоупотреблениях пятого президента Украины Петра Порошенко во время купли-продажи телеканала. Дело было открыто по заявлению юриста Андрея Портнова.

Владимир Макеенко, Прямой
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