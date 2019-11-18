Печерский райсуд арестовал 32 млн евро на счетах собственника телеканала «Прямой» Макеенко

Печерский районный суд Киева наложил арест на 32 млн евро на счетах номинального собственника телеканала «Прямой» Владимира Макеенко в рамках расследования по делу о возможных злоупотреблениях пятого президента Украины Петра Порошенко во время купли-продажи телеканала, сообщает экс-заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов.
«Друзья, информирую, что на основании моего обращения в ГБР по факту отмывания окружением Порошенко преступных доходов при сделке продажи акций телеканала Прямой, Печерский суд арестовал 32 миллиона евро на Люксембургских счетах подставного собственника телеканала Владимира Макеенко и его офшорных компаний Makwell International SA, Cresendo International LTD и Oltenor Capital в EFG Bank», — написал Портнов в своем телеграмм-канале в понедельник.
Как сообщалось, 7 ноября Государственное бюро расследований (ГБР) провело в жилье владельца телеканала «Прямой» обыск в рамках расследования по делу о возможных злоупотреблениях пятого президента Украины Петра Порошенко во время купли-продажи телеканала. Дело было открыто по заявлению юриста Андрея Портнова.
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Откуда у них десятки миллионов евро?