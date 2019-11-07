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Макрон больше не верит в НАТО и заявляет о «смерти мозга» альянса

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Макрон больше не верит в НАТО и заявляет о «смерти мозга» альянса

Европейские страны больше не могут рассчитывать на США в вопросах защиты союзников по НАТО. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью журналу The Economist.

«То, что мы сейчас переживаем, — это смерть мозга НАТО», — отметил Макрон. Он добавил, что сейчас Европа «стоит на краю пропасти» и может перестать «контролировать свою судьбу», если не начнет рассматривать себя как самостоятельную геополитическую силу.

Как приводит его слова французская радиостанция RTL, необходимо «прояснить стратегические цели» НАТО и Европе следует «нарастить» свою оборону перед началом саммита организации в декабре.

Макрона также спросили, верит ли он в эффективность пятой статьи устава НАТО, гарантирующей, что при нападении на одного из участников альянса, другие союзники придут ему на помощь. «Я не знаю. Но что будет значить пятая статья завтра?» — ответил Макрон. «Если режим Башара Асада решит отомстить Турции, будем ли мы вступать в бой? Это настоящий вопрос», — добавил президент.

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Он также отметил, что США не согласовывают свои стратегические действия с партнерами по НАТО, которые, в свою очередь, наблюдают агрессию со стороны другого союзника — Турции в области, «где интересы поставлены на карту». «То, что случилось, — огромная проблема для НАТО», — заключил Макрон, имея в виду операцию Турции в Сирии.

Напомним, в октябре Макрон заявлял, что неспособность НАТО отреагировать на наступление турецких войск на позиции курдов в Северной Сирии является «серьезной ошибкой» альянса и всего западного мира. По его словам, это создает вопросы о том, насколько эффективно функционирует альянс.

НАТО, Эммануэль Макрон
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