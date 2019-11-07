В Минэкономики ожидают снижение инфляции до 5%

Минэкономики подготовило два сценария по инфляции на следующие 3 года, согласно базовому прогнозу, инфляция в 2022 году составит 5,1%, согласно оптимистическому — 5,0%.
Об этом сообщил в Facebook министр экономики Тимофей Милованов.
«Прогноз инфляции (индекс потребительских цен) по базовому прогнозу Минэкономики (сценарий 1) на следующие 3 года: 5,5% — 2020 год, 5,3% — 2021, 5,1% — 2022.
Прогноз инфляции по оптимистическому прогнозу (сценарий 2): 5,8% — 2020 год, 5,0% — 2021 и 2022», — написал он.
По его словам, разница между базовым и оптимистическим прогнозам в уровне инвестиций в экономике.
«В оптимистичном сценарии на 3 млрд больше внешних инвестиций. Для того, чтобы реализовался этот сценарий, нужен лучший бизнес климат, отсутствие коррупции во власти и на местах, работающая судебная система, реформы (включая либеральный рынок земли и приватизацию).
При оптимистическом сценарии инфляция будет немного выше в первый год, на 0,3%. Из-за увеличения активности через инвестиции. А в последующие годы инфляция будет немного ниже, на 0,3% и 0,1% соответственно. Это произойдет за счет увеличения производства и добавленной стоимости в экономике, после того, как заработают инвестиции», — пояснил министр.
Напомним, что по итогам третьего квартала бизнес прогнозирует инфляцию через 12 месяцев на уровне 6,9% (во втором квартале — 7,7%, в первом — 9%).
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