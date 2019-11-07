Гончарук нашел деньги на мост в Запорожье

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что на завершение строительства моста в Запорожье правительство выделило 1,2 миллиарда гривен и пообещал сдать объект за 2-3 года.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня я был на запорожском мосту. Символ коррупции и невыполненных обещаний чиновников. Мост начали строить в 2004 году! 15 лет (!!!). И не построили. За это время в Украине изменилось 5 президентов, состоялось 2 революции. Это какой-то трэш! Я уже не говорю, что за это время стоимость проекта выросла с 5 до 16,2 млрд грн. Мы в эти игры играть не будем!», — написал Гончарук.

Гончарук также спрогнозировал сроки строительства и бюджет.

"После этой поездки (визит Зеленского летом — Ред.) мы нашли 30 млн на проектную документацию, откорректировали проект, прошли экспертизу. У нас уже есть 1,2 млрд грн для начала работ. Сейчас активно готовим тендерную документацию. Все говорят, что одну сторону делать 2-3 года. Мы уверены — сделаем за 1-1,5 года. А весь мост построим за 2-3 года«,- подчеркнул глава правительства.

Премьер пообещал взять строительство моста на личный контроль

«Качество работ и сроки будут контролироваться жестко. Этот объект под моим личным руководством!», — резюмировал Гончарук.