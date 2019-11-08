Минэкономики обещает вдвое повысить конкуренцию в пяти отраслях

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства намерено двое повысить конкуренцию в пяти отраслях — энергетике, агропромышленном комплексе, табачной, спиртовой отраслях и на рынке минеральных удобрений, сообщил глава ведомства Тимофей Милованов.
«Из-за низкой конкуренции в экономике украинцы переплачивают за товары и услуги. А малый бизнес не может развиваться... Что мы планируем сделать в первую очередь? Повысить конкуренцию в два раза в пяти проблематичных отраслях. Это энергетика, АПК, табачная, спиртовая отраслии и рынок минудобрений», — написал министр в Facebook.
Как указал Милованов со ссылкой на последнее исследование конкуренции в Украине, датированное 2016 годом, рынки с благоприятной для конкуренции структурой приходилось 43,4% общего объема реализации продуктов (товаров, работ и услуг) и почти столько же — 43% — на рынки с неблагоприятной для конкуренции структурой.
Общество недооценивает масштаб проблемы, а ситуация ухудшается, подчеркнул глава Минэкономики.
В качестве предпринятых мер для повышения конкуренции в спиртовой отрасли Милованов привел смену руководства ГП «Укрспирт», а также поданный президентом законопроект о депонополизации отрасли.
«В табачной отрасли создана рабгруппа с бизнесом и правительством для решения проблем отрасли. Вчера президент Зеленский провел встречу с бизнесом. Договорились, что табачные компании возобновляют производство, а правительство и отрасль готовят меморандум о решении вопросов детенизации, борьбы с контрафактом, а также демонополизации и создания равных правил игры», — отметил Тимофей Милованов.
По его словам, в агропромышленном комплексе происходят наибольшие изменения.
«Продолжается и улучшается система финансовой поддержки агросектора с фокусом на маленькие фермерские хозяйства. Будет детинизован рынок земли. При помощи сателитов начнем контролировать использование госземли, бороться с самозахватом и неуплатой налогов», — написал министр.
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