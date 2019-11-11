ГБР проводит обыски в Госрезерве

Сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски в Государственном агентстве резерва.
Об этом сообщила заместитель директора ГБР Ольга Варченко на своей странице в Facebook.
«Именно сейчас проводим санкционированные судом обыски и временные доступы к документам в Государственном агентстве резерва Украины. В частности, на складах и на одном из предприятий агентства. Причина — выявление просроченной продукции на складах», — написала она.
Как отметила Варченко, по данным следствия, в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей руководством и должностными лицами Государственного агентства резерва Украины на складах накопились продукты с просроченным сроком хранения.
По предварительной оценке, сумма ущерба составляет около 60,5 миллиона гривен, сообщила заместитель директора ГБР
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