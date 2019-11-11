Строящая «Северный поток-2» компания подала в суд на Евросоюз

Полностью принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG (оператор проекта «Северный поток-2») обратилась в арбитраж с жалобой на нарушение Евросоюзом, принявшим якобы дискриминационные поправки к Газовой директиве, своих обязательств, предусмотренных Договором к Энергетической хартии.
Представитель Nord Stream 2 AG сообщил агентству РБК, что решение властей ЕС о внесении поправок в Газовую директиву нарушает обязательства о создании справедливого и равного режима и отказа от дискриминационных действий.
По словам представителя компании, начало арбитражного разбирательства не отразится на строительстве газопровода «Северный поток-2».
Напомним, что поправки к Газовой директиве распространяются на морские участки газопроводов, идущие в страны ЕС из других государств, действие норм о разделении деятельности по добыче и транспортировке, установку конкурентных тарифов на прокачку и разрешение доступа к трубопроводам третьих сторон.
Газопровод «Северный поток-2» мощностью 55 млрд куб. м в год пройдет по дну Балтийского моря из России в Германию. Стоимость этого проекта оценивается в €9,5 млрд. Кроме «Газпрома» в этот проект инвестировали пять компаний из Австрии, Германии, Нидерландов и Франции. Однако единственным акционером Nord Stream 2 AG является «Газпром».
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