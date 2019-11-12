Рада ужесточила наказание за подделку лекарств

Верховная Рада приняла закон 1152-1 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины касательно ответственности за фальсификацию лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств (второе чтение с сокращением срока подготовки)».

Соответствующее решение поддержали 363 народных депутата при минимально необходимых 226-ти, сообщает Укринформ.

Закон вносит изменения в ст. 321-1 Уголовного кодекса. В частности, предполагается, что изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств караются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет (предыдущая редакция закона предусматривает наказание за такие деяния лишением свободы на срок от 3 до 5 лет).

Кроме того, законом устанавливается наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 10 лет с конфискацией имущества в случае, если те же действия совершены повторно или по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом путем злоупотребления служебным положением, медицинским или фармацевтическим работником, или с помощью средств крупномасштабного распространения, в частности информационных систем, в том числе интернета, или в значительных размерах, или если они повлекли длительное расстройство здоровья человека, а так же производство фальсифицированных лекарственных средств. До сих пор такие деяния наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества.

Если указанные действия повлекли смерть человека или иные тяжкие последствия, или ыбли совершены в особо крупных размерах, предлагается предусмотреть наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества. Ранее это каралось лишением свободы на срок от 8 до 10 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования в парламентской газете «Голос Украины».