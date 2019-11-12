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Глава МИД считает маловероятной встречу Зеленского и Путина в Казахстане

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Глава МИД считает маловероятной встречу Зеленского и Путина в Казахстане

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев действительно предлагал помощь Владимиру Зеленскому в организации переговоров с Владимиром Путиным, но это было предложение без конкретики.

Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил ВВС.

По его словам, речь шла об общем предложении бывшего лидера Казахастана помочь организовать такую встречу.

«Президент (Зеленский) сказал то, что он говорит и Меркель, и Макрону, что» безусловно, мне надо встречаться с Путиным, потому что мы не можем без встречи сдвинуть процесс с места". О том, что давайте мы вместо чего-то сделаем эту встречу — такого разговора не было".

Пристайко утверждает, что предложение Назарбаева имело чисто дипломатический характер.

«Если нужна помощь — я готов помочь. Ответ Зеленского был: «Спасибо, нам нужна любая помощь, давайте встречаться», — пояснил глава МИД.

Министр напомнил, что ранее Казахстан уже предлагал вместо Минска проводить переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе у себя. Но с логистической точки зрения Нур-Султан сложнее чем Минск.

«Никто никого не хочет обижать, но мы довольны тем, что мы имеем — переговорную позицию в Минске. Она удобна для всех. Я не думаю, что встреча может быть в Астане (сейчас — Нур-Султан). Скорее всего, или в Берлине или в Париже», — сказал министр.

Отвечая на вопрос, реальна ли встреча Зеленского и Путина тет-а-тет вне нормандского формата, глава МИД сказал: «Я так же, как и вы, сегодня утром услышал, что такая встреча возможна».

По его словам, для обсуждения должно быть подтверждение от российской стороны.

«Тогда мы будем принимать решение. Но мы остаемся в нормандском формате. Мы не просто уважаем то, что было сделано, но и, давайте не забывать, Франция и Германия являются теми силами, которые позволяют нам вести переговоры с немножко другой позиции, чем когда мы говорим тет-а-тет», — подытожил он.

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Напомним, бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 12 ноября заявил, что предложил президентам Украины и России провести встречу тет-а-тет в Казахстане и якобы уже получил согласие Владимира Зеленского.

Владимир Путин, Вадим Пристайко, Владимир Зеленский
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