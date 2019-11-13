В Украине на этой неделе еще будет до +18

В Украине 14 ноября днем ожидается от 8° до 13° тепла.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
«14 ноября в Украине переменная облачность. Ночью на Закарпатье и в Карпатах, днем в большинстве западных областей небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 8-13°, в западных и южных областях ночью 5-10°, днем 11-16°», — говорится в сообщении.
В Киеве 14 ноября переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 10-12°.
В столичном регионе в четверг также облачно, но без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 8-13°.
15-16 ноября в Украине переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, 15 ноября в восточных, Херсонской и Запорожской областях местами порывы 15-20 м/с. Температура в западных областях и на юге страны ночью 4-9°, днем 10-15°, на Закарпатье и Одесчине до 18°; на остальной территории ночью 0-5° тепла, в восточных областях и на севере Левобережья до 2° мороза, днем 8-13° тепла.
В Киеве и Киевской области 15-16 ноября также облачно, но без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла.
17-18 ноября в Украине без осадков. Температура ночью от 4° тепла до 2° мороза, на западе страны 1-7° тепла; днем 6-12°, на Закарпатье до 16°.
В Киеве и Киевской области 17-18 ноября без осадков. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 6-11° тепла.
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