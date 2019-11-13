Войти
Трамп считает своим долгом расследование действий Байдена в Украине
резонанс
Трамп считает своим долгом расследование действий Байдена в Украине
Гончарук признал, что земельной реформой будут довольны не все
позиция
Гончарук признал, что земельной реформой будут довольны не все

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

погода
RSS

В Украине на этой неделе еще будет до +18

227
В Украине на этой неделе еще будет до +18

В Украине 14 ноября днем ожидается от 8° до 13° тепла.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

«14 ноября в Украине переменная облачность. Ночью на Закарпатье и в Карпатах, днем в большинстве западных областей небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 8-13°, в западных и южных областях ночью 5-10°, днем 11-16°», — говорится в сообщении.

В Киеве 14 ноября переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 10-12°.

В столичном регионе в четверг также облачно, но без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 8-13°.

15-16 ноября в Украине переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, 15 ноября в восточных, Херсонской и Запорожской областях местами порывы 15-20 м/с. Температура в западных областях и на юге страны ночью 4-9°, днем 10-15°, на Закарпатье и Одесчине до 18°; на остальной территории ночью 0-5° тепла, в восточных областях и на севере Левобережья до 2° мороза, днем 8-13° тепла.

Читайте также: Витренко предрекает проблемы для экономики в случае остановки транзита газа

В Киеве и Киевской области 15-16 ноября также облачно, но без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла.

17-18 ноября в Украине без осадков. Температура ночью от 4° тепла до 2° мороза, на западе страны 1-7° тепла; днем 6-12°, на Закарпатье до 16°.

В Киеве и Киевской области 17-18 ноября без осадков. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 6-11° тепла.

Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 13 ноября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Как Украине заработать на АПК

Чтобы заработать 1 млрд дол на агро в Украине используется 1,4 млн га земли. На такой же площади голландцы зарабатывают 76 млрд. В Голландии преобладает мелкое фермерство, а в Украине крупное. В то же время их мелкое фермерство в 76 раз эффективнее нашего. Почему?
Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Что сильнее – смех над политиком или страх перед ним?

Неважно, кто кому «выбил зуб» в Офисе президента Зеленского – Глава Офиса президента Богдан или начальник СБУ Боканов. Это неудивительно, ведь здание на Банковой 11 – загаженное, коррумпированное и погружено в вечные политические интриги. Там любой человек превращается в политического урода. Неприятно другое, то что общественное мнение и СМИ сразу же поверило в эту «драку». И не потому, что оно такое наивное и ждет сенсаций вместо серьезной работы наших новых политиков. А потому, что уже не надеется, не верит нынешней власти, смеется с нее, а соответственно, не боится ее.
Нуриэль Рубини
Нуриэль Рубини
профессор экономики Нью-Йоркского университета

Соблазн и пределы политики монетизированного бюджетного дефицита

Над состоявшимся в октябре ежегодным собранием Международного валютного фонда висела туча уныния. На фоне синхронного замедления темпов роста в мировой экономике целый ряд внезапных событий может вызвать откровенную рецессию. Из-за чего она может произойти?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016