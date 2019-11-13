Импорт э/э из РФ угрожает интеграции Украины в европейскую энергосистему, - нардеп

Законопроекты об изменениях на рынке электроэнергии могут помешать интеграции Украины в европейские энергорынки. Об этом председатель парламентского комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе проинформировала представителя Еврокомиссии Эльмара Брока во время встречи, сообщает она в Facebook.
«Председатель Комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе встретилась со специальным советником президента Европейской Комиссии по вопросам Украины Эльмаром Броком. Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила Эльмару Броку о дискуссии в Верховной раде вокруг законопроектов, касающихся внесения изменений в закон „О рынке электроэнергии“. Она выразила обеспокоенность инициативами, которые могут помешать интеграции Украины в европейские энергетические рынки и рассказала об усилиях Комитета, направленных на ускорение соответствующих консультаций парламента и правительства с Еврокомиссией», — отмечается в сообщении.
Напомним, 12 ноября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в закон «О рынке электрической энергии» (№ 2233). Комментируя это решение, народный депутат Украины Михаил Бондарь заявил, что законопроект отменяет реформу рынка электроэнергии и нарушает евроинтеграционные обязательства Украины.
Ранее Американская торговая палата в Украине призвала депутатов снять с рассмотрения этот законопроект, поскольку он отменяет реформу энергорынка и может помешать синхронизации украинской энергосистемы с европейской.
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