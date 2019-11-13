Аграрный комитет поддержал законопроект о ликвидации госмонополии на производство спирта

Парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики на заседании в среду рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении президентский законопроект № 2300 об отмене государственной монополии на производство спирта и содействию детенизации рынка спирта и ликеро-водочной продукции.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Законопроект предусматривает отмену государственной монополии на производство спирта с 1 января 2020 года, возможность субъектам хозяйствования любой формы производить спирт при условии получения соответствующей лицензии, а также полную либерализацию экспорта спирта из Украины.

В то же время, для защиты отечественного товаропроизводителя законопроект предусматривает, что импорт спирта до 1 января 2022 смогут осуществлять только уполномоченные Кабинетом министров госпредприятия.

Кроме того, аграрный комитет рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект № 2289 по ввозу пестицидов в Украину, авторами которого выступили шесть депутатов из фракции «Слуга народа» и депутатской группы «За будущее». Законопроект, в частности, предлагает отменить обязательную регистрацию пестицидов в стране, где они производятся, при ввозе и применении их в Украине.

Парламентский комитет также по вопросам аграрной и земельной политики одобрил законопроект № 2280 по планированию использования земель. Его авторами выступили 11 депутатов фракции «Слуга народа» и один из депутатской группы «За будущее».

Законопроектом предлагается урегулировать вопросы установления границ и комплексного пространственного планирования территорий общин. Документом отменяется необходимость разработки нескольких, схожих по содержанию видов градостроительной документации и документации по землеустройству. Кроме того, он нормирует вопросы, связанные утверждением документации, формирования электронной картографической основы для планирования территории и другое.