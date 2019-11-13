Войти
Трамп считает своим долгом расследование действий Байдена в Украине
резонанс
Трамп считает своим долгом расследование действий Байдена в Украине
Гончарук признал, что земельной реформой будут довольны не все
позиция
Гончарук признал, что земельной реформой будут довольны не все

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

официально
RSS

Аграрный комитет поддержал законопроект о ликвидации госмонополии на производство спирта

232
Аграрный комитет поддержал законопроект о ликвидации госмонополии на производство спирта

Парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики на заседании в среду рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении президентский законопроект № 2300 об отмене государственной монополии на производство спирта и содействию детенизации рынка спирта и ликеро-водочной продукции.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Законопроект предусматривает отмену государственной монополии на производство спирта с 1 января 2020 года, возможность субъектам хозяйствования любой формы производить спирт при условии получения соответствующей лицензии, а также полную либерализацию экспорта спирта из Украины.

В то же время, для защиты отечественного товаропроизводителя законопроект предусматривает, что импорт спирта до 1 января 2022 смогут осуществлять только уполномоченные Кабинетом министров госпредприятия.

Кроме того, аграрный комитет рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект № 2289 по ввозу пестицидов в Украину, авторами которого выступили шесть депутатов из фракции «Слуга народа» и депутатской группы «За будущее». Законопроект, в частности, предлагает отменить обязательную регистрацию пестицидов в стране, где они производятся, при ввозе и применении их в Украине.

Читайте также: В Украине на этой неделе еще будет до +18

Парламентский комитет также по вопросам аграрной и земельной политики одобрил законопроект № 2280 по планированию использования земель. Его авторами выступили 11 депутатов фракции «Слуга народа» и один из депутатской группы «За будущее».

Законопроектом предлагается урегулировать вопросы установления границ и комплексного пространственного планирования территорий общин. Документом отменяется необходимость разработки нескольких, схожих по содержанию видов градостроительной документации и документации по землеустройству. Кроме того, он нормирует вопросы, связанные утверждением документации, формирования электронной картографической основы для планирования территории и другое.

Укрспирт, спирт
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 13 ноября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Как Украине заработать на АПК

Чтобы заработать 1 млрд дол на агро в Украине используется 1,4 млн га земли. На такой же площади голландцы зарабатывают 76 млрд. В Голландии преобладает мелкое фермерство, а в Украине крупное. В то же время их мелкое фермерство в 76 раз эффективнее нашего. Почему?
Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Что сильнее – смех над политиком или страх перед ним?

Неважно, кто кому «выбил зуб» в Офисе президента Зеленского – Глава Офиса президента Богдан или начальник СБУ Боканов. Это неудивительно, ведь здание на Банковой 11 – загаженное, коррумпированное и погружено в вечные политические интриги. Там любой человек превращается в политического урода. Неприятно другое, то что общественное мнение и СМИ сразу же поверило в эту «драку». И не потому, что оно такое наивное и ждет сенсаций вместо серьезной работы наших новых политиков. А потому, что уже не надеется, не верит нынешней власти, смеется с нее, а соответственно, не боится ее.
Нуриэль Рубини
Нуриэль Рубини
профессор экономики Нью-Йоркского университета

Соблазн и пределы политики монетизированного бюджетного дефицита

Над состоявшимся в октябре ежегодным собранием Международного валютного фонда висела туча уныния. На фоне синхронного замедления темпов роста в мировой экономике целый ряд внезапных событий может вызвать откровенную рецессию. Из-за чего она может произойти?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016