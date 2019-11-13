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Заработная плата айтишников в Украине стартует с 1000 долларов

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Заработная плата айтишников в Украине стартует с 1000 долларов

Больше всех получают Python-программисты, системные администраторы снова актуальны, а спрос на молодых специалистов становится все меньше.

Такую статистику приводит сайт rabota.ua

Отмечается, что главные работодатели в сфере информационных технологий - это киевские IT-компании (57%), за ними харьковские (11%) и львовские (9%).

Как показывает статистика, на рынке стало меньше вакансий младших специалистов.

Компании более ответственно относятся к привлечению специалистов и тщательно просчитывают стоимость их обучения с корреляцией на скорое освобождение.

Существенно возросла доля вакансий для специалистов по системному администрированию - теперь они занимают второе место после веб-разработчиков.

Также улучшилась ситуация со специалистами техподдержки - по количеству вакансий они занимают 4 место. Уменьшился спрос на дизайнеров, но неизменной остается доля в 4-5% для программистов различных языков программирования.

В сфере информационных технологий, по статистике, заработная плата стартует с 1 тысячи долларов.

Выше всего оценивают труд Python-программистов - им предлагают 45 956 грн. Средние зарплатные предложения для программистов (Python, .NET, Java) выше тех, что соискатели указывают в резюме.

Обратная ситуация у администраторов баз данных, бизнес-аналитиков, проджект-менеджеров.

программисты, IT-компании
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