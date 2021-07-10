Китай ужесточил правила проведения IPO за рубежом для крупных ИТ-компаний

Власти Китая приняли решение ужесточить правила проведения IPO (первичное публичное размещение акций) за рубежом для технологических компаний. Об этом говорится на сайте администрации кибербезопасности КНР. Первым на это обратил внимание Bloomberg.

В уведомлении ведомства говорится, что компании, которые хранят данные о более чем 1 млн пользователей, отныне должны будут подавать заявки на одобрение при попытке выйти на IPO в других странах из-за риска того, что такие данные и личная информация могут быть «затронуты, контролироваться и злонамеренно использованы иностранными правительствами».

Как отмечает Bloomberg, новые меры являются одним из наиболее конкретных шагов, предпринятых до сих пор, чтобы ограничить способность технологических компаний из КНР по привлечению капитала в США с помощью так называемой модели Variable Interest Entity (компания с переменной долей участия). Среди таких компаний, в частности, упоминаются Alibaba, Baidu и DiDi.

По данным агентства, регулятор также рассматривает вопрос о том, чтобы компании вроде Alibaba, уже ставшие публичными, должны были получать одобрение властей на дополнительное предложение акций на оффшорном рынке.

По данным агентства, в этом году в США зарегистрировались 37 китайских компаний, что превышает прошлогодний показатель, и в сумме они привлекли $12,9 млрд.

«Эти правила подтолкнут больше китайских интернет-компаний к размещению в Гонконге, а не в другой стране, чтобы обойти такую проверку», — заявил партнер пекинской исследовательской фирмы Plenum Фэн Чученг.

По его словам, порог в 1 млн пользователей слишком низкий. Новые правила, по сути, будут применяться практически к каждой интернет-компании, которая намерена выйти на IPO, считает эксперт.

Новые правила могут повлиять на китайские технологические компании, которые уже заявляли о планах выйти на IPO, пишет Bloomberg. Речь, например, идет о ByteDance (владелец соцсети TikTok) и Lalamove, которая занимается логистикой и доставкой.

Отметим, начало июля оказалось неудачным для инвесторов в китайские технологические компании. Причиной тому стали власти Китая, запустившие новую волну давления на технобизнес страны. Очередной жертвой регуляторов стал сервис такси DiDi, доминирующий на рынке Китая с 2016 года после вытеснения с него Uber и покупки ее китайского бизнеса. DiDi только-только вышла на биржу и собрала на IPO $4,4 млрд. 2 июля администрация киберпространства Китая начала расследование в отношении агрегатора «для защиты национальной безопасности и общественных интересов». Было объявлено, что на время расследования компания не сможет регистрировать новых пользователей: операторам магазинов приложений было предписано удалить сервис DiDi со своих платформ якобы из-за незаконного сбора персональных данных.

Акции DiDi рухнули и потащили за собой весь сектор: упали также бумаги Alibaba, Tencent, Baidu и других китайских ИТ-гигантов. Пострадали Alibaba, Tencent, сервис доставки еды Meituan, e-commerce-платформы Tmall, JD.com, Pinduoduo, Vipshop и другие компании. Самыми громкими случаями давления властей КНР стали отмена IPO Ant Group на $34,5 млрд, которое могло стать крупнейшим в истории, и антимонопольный штраф Alibaba на $2,8 млрд.

5 июля еще две технологические компании — онлайн-сервис грузовых перевозок Full Truck Alliance и приложение по подбору персонала онлайн Kanzhun — попали под аналогичное расследование. Обе компании также совсем недавно провели IPO — а теперь вынуждены делать заявления о сотрудничестве с регулятором и самостоятельной оценке потенциальных рисков.

В июне в Китае был принят Закон о безопасности данных, определяющий правила того, как компании собирают, хранят, обрабатывают и передают данные. У ИТ-гигантов, «неправильно» это делающих, могут отозвать лицензию. Цель — классифицировать данные по уровню ее важности для соблюдения государственных интересов, а формулировки, по сути, дают возможность получить доступ к любой информации. Закон вступает в силу в сентябре. А еще в КНР разрабатывается отдельный Закон о защите личной информации.