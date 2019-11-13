Коломойский предложил отвернуться от Запада и начать дружить с Россией

Олигарх Игорь Коломойский считает, что Украине следует отвернуться от Запада и наладить отношения с Россией.

Об этом, как сообщает ЭП, пишет The New York Times.

«Коломойский заявил, что, по его словам, Украине стоит отказаться от Запада и вернуться обратно в сторону России», — пишет издание.

«Они (россияне — ред.) все равно сильнее. Мы должны улучшить наши отношения», — сказал олигарх, сравнивая Россию и Украину.

«Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы — Америка — заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это», — заявил Коломойский.

Такое заявление он сделал накануне визита Миссии МВФ в Украину 14 ноября.

«Вы все равно не возьмете нас в альянс. Не нужно тратить время на пустые разговоры. Тогда как Россия хотела бы присоединить нас к новому Варшавского договору», — добавил олигарх.

Как отмечает издание, 5 лет назад он имел совершенно другую точку зрения, он в 2014 году поддерживал украинскую армию в борьбе с РФ.

По словам Коломойского, финансирование со стороны РФ может заменить кредиты от МВФ.

«Мы возьмем у россиян 100 млрд долларов. Я думаю, что они с радостью дадут нам их сегодня. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги», — подчеркнул олигарх.

Коломойский подчеркнул, что у него нет особой любви к России, упомянув Голодомор в 1930-х годах как одну из трагедий, постигших Украину из-за ее связей с Москвой.

Но, как пишет издание, Коломойский в нецензурной лексике заявил, что Запад подвел Украину, не предоставив достаточно денег или не открыв достаточно рынков. Вместо этого, по его словам, Соединенные Штаты просто используют Украину, чтобы попытаться ослабить своего геополитического конкурента.

«Война против России, — сказал он, — до последнего украинца».

Коломойский заявил, что восстановление связей с Россией стало необходимым для экономического выживания Украины. Он считает, что рана войны заживет.

«Дайте ей 5, 10 лет, и кровь будет забыта», — сказал Коломойский.

«В 2014 году я показал, что не хочу быть с Россией... Я объективно описываю то, что вижу и куда все движется», — добавил он.

Напомним, ранее олигарх Игорь Коломойский выступил за объявление Украиной дефолта, указывая, что надо брать пример с Греции.