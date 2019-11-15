Трамп раскритиковал экс-посла США в Киеве Йованович

Президент США Дональд Трамп во время слушаний об импичменте выразил недовольство работой бывшего американского посла в Украине Мари Йованович.
«Везде, где была Мари Йованович, дела шли плохо», — написал Трамп в Твиттере.
«...Новый украинский президент отрицательно отозвался о ней в моем втором телефонном разговоре с ним», — добавил Трамп, отметив, что «у президента США есть неограниченное право назначать (новых) послов»
Трамп подчеркнул, что в настоящее время у США «сильная и мощная внешняя политика» и что сам Трамп «сделал намного больше для Украины», чем бывший президент США Барак Обама.
Йованович выступает на втором этапе публичных слушаний в рамках процедуры импичмента в комитете по разведке Палаты представителей США, которые начались в пятницу.
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