Трамп раскритиковал экс-посла США в Киеве Йованович

Президент США Дональд Трамп во время слушаний об импичменте выразил недовольство работой бывшего американского посла в Украине Мари Йованович.

«Везде, где была Мари Йованович, дела шли плохо», — написал Трамп в Твиттере.

«...Новый украинский президент отрицательно отозвался о ней в моем втором телефонном разговоре с ним», — добавил Трамп, отметив, что «у президента США есть неограниченное право назначать (новых) послов»

Трамп подчеркнул, что в настоящее время у США «сильная и мощная внешняя политика» и что сам Трамп «сделал намного больше для Украины», чем бывший президент США Барак Обама.

Йованович выступает на втором этапе публичных слушаний в рамках процедуры импичмента в комитете по разведке Палаты представителей США, которые начались в пятницу.