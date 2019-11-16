Уже известна половина участников чемпионата Европы по футболу

По итогам очередных матчей квалификации чемпионата Европы по футболу в финальную часть турнира пробились сборные Финляндии и Швеции.
Финская команда, разгромившая на своем поле Лихтенштейн со счетом 3:0, впервые сыграет на Евро. Сборная Финляндии набрала 18 очков и гарантировала себе второе место в группе J. На первой позиции — Италия (27 баллов), выигравшая девять матчей и девяти.
Швеция на выезде переиграла Румынию со счетом 2:0. Шведская сборная набрала 18 очков и обеспечила себе второе место в группе F. Она уступает только испанцам, у которых 23 балла.
На данный момент известны 12 из 24 участников чемпионата Европы. Ранее путевки в финальную часть турнира завоевали сборные Бельгии, Италии, России, Польши, Испании, Украины, Англии, Турции, Франции и Чехии.
До 19 ноября определятся еще восемь участников Евро-2020. В финальную часть турнира выйдут по две команды из десяти отборочных групп. Еще четыре путевки будут разыграны в марте 2020 года в рамках Лиги наций. В каждом из дивизионов четыре лучшие команды из числа сборных, которые не смогли пройти основную квалификацию Евро-2020, сыграют между собой по олимпийской системе.
Матчи финального турнира пройдут с 12 июня по 12 июля 2020 года. Их примут 12 стадионов, расположенных в 12 городах 12 стран континента.
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