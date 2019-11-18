В случае выборов на Донбассе переселенцы могут проголосовать дистанционно

Для временно перемещенных лиц возможно применить электронное или дистанционное голосование на выборах на Донбассе.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью РБК-Украина.

«Чем дольше мы будем обсуждать в теории, а не искать пути, как посчитать людей, которые там остались, или как обеспечить голосование перемещенных лиц и другие вопросы, тем дольше выборов не будет... Хотелось бы, чтобы участие в них (выборах в ОРДЛО — ред.) принимали все, в том числе перемещенные лица. Возможно, для них нужно применить электронное или дистанционное голосование», — заявил он.

Министр подчеркнул, что речь идет о двух миллионах людей. «Как взять, чисто логистически, два миллиона человек и вернуть их? Куда вернуть, если их дома разрушены? Они точно хотят возвращаться? А те, кто уехал в Россию, Беларусь или на заработки в Европу, мы их по одному будем назад возвращать? Проще прикрыться инструкциями и порядками и говорить, что все это невозможно и ждать, пока оно само собой как-то решится», — заявил он.

Пристайко также подчеркнул, что вопросом проведения выборов на Донбассе должен заниматься ЦИК.

«У нас есть Центризбирком. И эти люди вместо того, чтобы в десятый раз рассказывать нам, почему это невозможно, должны сказать: мы сели, поговорили, вот это можно сделать, это сложнее, это — нельзя. Чтобы, в конце концов, мы вышли на честные и прозрачные выборы, максимально возможные в этой ситуации. Далее ОБСЕ говорит: выборы соответствуют или не соответствуют ожиданиям проголосовавших людей», — сказал глава МИД.

Напомним, что по данным исследования общественного мнения на оккупированной территории Донбасса, проведенного с 7 по 31 октября компанией «Нью имидж маркетинг групп» и обнародованного изданием «Зеркало недели», подавляющее большинство жителей ОРДЛО (73,4%) не желают допускать к участию в местных выборах украинские политические партии, еще 57,8% выступают против участия в выборах Центральной избирательной комиссии Украины.