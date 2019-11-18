В Danone ожидают снижение потребления в мире мяса и молока

Потребление мясных и молочных продуктов в глобальном рационе будет сокращаться, считает председатель совета директоров французской компании Danone Эммануэль Фабер. Об этом он заявил в интервью «РБК Pro».

«Макроэкономические исследования и исследования, связанные со здоровьем, свидетельствуют, что в глобальной диете потребление мяса должно уменьшиться на 50%, а потребление молочных продуктов — на 20%», — сказал Фабер.

Причины употреблять меньше мяса и молока, пояснил Фабер, у каждого поколения разные. Молодые люди сегодня больше озабочены состоянием планеты, а потребители в возрасте 25-35 лет думают не только об экологии, но и о собственном здоровье. Люди старшего возраста, в чьем рационе мясо до сих пор занимало большое место, заботятся прежде всего о своем здоровье, уточнил Фабер.

Современный рацион, указал топ-менеджер Danone, не способствует здоровью человека, а используемые сейчас техники ведения сельского хозяйства приводят к истощению почв и утрате биоразнобразия на планете. «Есть риск, что уже через одно поколение земля перестанет быть плодородной и мы не сможем ее использовать. Если ничего не изменить, мы можем столкнуться с истощением земельных ресурсов и большими рисками при снабжению продовольствием населения планеты», — предупредил Фабер.

Ради здоровья людей и планеты использование продуктов животного происхождения необходимо сокращать, считает Фабер. По его словам, сокращение потребления затронет прежде всего молоко и сыры и меньше коснется кисломочных продуктов.

Сейчас потребление молочных продуктов в мире, по словам председателя совета директоров Danone, растет примерно на 3% в год за счет рынков Индии, Африки и Китая. Но люди стараются диверсифицировать свою диету и включить туда больше растительной пищи. Есть страны, где до 40% потребителей хотят видеть в своем рационе продукты не только на молочной, но и на растительной основе. Безмолочные продукты могут появиться в уже известных брендах Danone, например, Activia и Actimel, пообещал Фабер.

В будущем Danone, которой растительные продукты приносят сейчас около 15% выручки, намерена утроить их продажи, для чего рассматривает различные инвестиционные возможности в разных странах. По словам Фабера, у нас Danone хочет производить в качестве альтернативы молоку растительные напитки, а также ферментированные продукты.