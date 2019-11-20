Международное табачное лобби после встречи с Зеленским может окончательно вытеснить с рынка украинских производителей

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с крупнейшими производителями табачных изделий в Украине. Как сообщает «НАШ», во встрече приняли участие представители компаний с иностранным капиталом «Бритиш Американ Тобакко», «Филип Моррис Украина», «ДжейТи Ай» и «Империал Тобакко», однако отсутствовали представители табачных компаний с украинским капиталом.
Причиной встречи стал кризис в табачной сфере, возникший в результате последних инициатив властей Украины.
В частности, речь идет о фиксированной марже для оптовых и розничных торговцев сигаретами, а также о введении единого счета для уплаты налогов и сборов.
На встрече президент заявил, что табачные компании — одни из крупнейших налогоплательщиков, при этом налоговые поступления из этой сферы растут. Так, за 9 месяцев 2019 года отчисления в бюджет увеличились на 7,5% — почти до 30,5 млрд грн.
Также президент Зеленский подчеркнул, что выступает за улучшение бизнес-климата и прогнозируемость государственной политики и регулирования рынков.
При этом, отсутствие на встрече украинских производителей не позволило учесть их интересы и озвучить накопившиеся вопросы. Внимание президента лишь к компаниям с иностранным капиталом, в свою очередь, грозит появлением иностранной монополии на табачном рынке Украины, а также окончательным вытеснением украинских компаний с отечественного рынка.
Отсутствие устойчивых региональных игроков табачного рынка может привести к потере устойчивого экономического роста, поскольку построение конкурентного рынка и борьба с монополиями невозможны без сильных региональных производителей.
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