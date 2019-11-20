Разумков прокомментировал скандальное аудио из Кривого рога

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков ждет подтверждения подлинности аудиозаписи разговора народного депутата Юрия Корявченкова с правоохранителями Кривого Рога.
Об этом спикер сказал сегодня в Днепре, отвечая на вопросы журналистов.
«Нам предстоит еще проверить подлинность аудиозаписей из ресторана Кривого Рога и выслушать комментарии от участников этой записи. Давайте подождем, пока предполагаемые участники этой встречи подтвердят или опровергнут факт ее проведения», — заявил он.
Так Разумков прокомментировал скандал публикацию аудио нардепа Антона Полякова, исключенного из фракции «Слуга народа», на котором депутат из Кривого Рога Юрий Корявченков, известный как «Юзик», якобы «учил» криворожских правоохранителей, как «решать вопросы».
Юрий Корявченков до работы в парламенте был актером Студии «95 квартал». 44-летний актер по прозвищу «Юзик» прошел в парламент от партии «Слуга народа» по мажоритарному округу в городе Кривой Рог.
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