Зеленский назвал условие проведения выборов на Донбассе

Выборы в Донбассе могут состояться при условии установления контроля Украины на всей территории региона. Об этом заявил в среду президент Украины Владимир Зеленский, находящийся в Станице Луганской.
«Это вопрос, я думаю, один из непростых. Потому что этот вопрос — это возможность проведения местных выборов на территории уже Украины, а не на временно оккупированной территории страны. Это самый важный вопрос», — отметил он, говоря о своих ожиданиях от встречи в нормандском формате.
В связи с этим президент Украины также сообщил, что намерен обсудить на нормандском саммите вопрос о передаче в Донбассе границы с РФ под контроль Киеву. «Еще один вопрос — контроль над границей, — сказал Зеленский. — То есть передача контроля Украине над границей Украины с Россией».
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