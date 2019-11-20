Генпрокуратура опровергла заявление генпрокурора о погашенной судимости депутата-насильника

Генеральная прокуратура Украины обнародовала опровержение, согласно которому предоставленная генеральным прокурором Русланом Рябошапкой информация о погашенной судимости народного депутата фракции «Слуга народа» Романа Иванисова является неподтвержденной.
«Информация о подтверждении погашенной судимости одного из народных депутатов Украины, озвученная сегодня во время брифинга в Генеральной прокуратуре, не является подтвержденной», — указывается в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.
По факту проводится проверка, её результаты будут официально сообщены позже.
Ранее в СМИ появилась информация, что Иванисов был задержан в 1995 году и отбывал по решению суда наказание в виде лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней в исправительных колониях общего режима. В ответ на это Иванисов на своей странице в соцсети Facebook опубликовал скан-копию справки об отсутствии судимости.
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил, что Иванисов был осужден, однако судимость была погашена, и согласно действующему законодательству депутат считается несудимым.
Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия предложил приостановить членство Иванисова в партии и фракции на период проведения проверки.
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