Генпрокуратура опровергла заявление генпрокурора о погашенной судимости депутата-насильника

Генеральная прокуратура Украины обнародовала опровержение, согласно которому предоставленная генеральным прокурором Русланом Рябошапкой информация о погашенной судимости народного депутата фракции «Слуга народа» Романа Иванисова является неподтвержденной.

«Информация о подтверждении погашенной судимости одного из народных депутатов Украины, озвученная сегодня во время брифинга в Генеральной прокуратуре, не является подтвержденной», — указывается в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

По факту проводится проверка, её результаты будут официально сообщены позже.

Ранее в СМИ появилась информация, что Иванисов был задержан в 1995 году и отбывал по решению суда наказание в виде лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней в исправительных колониях общего режима. В ответ на это Иванисов на своей странице в соцсети Facebook опубликовал скан-копию справки об отсутствии судимости.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил, что Иванисов был осужден, однако судимость была погашена, и согласно действующему законодательству депутат считается несудимым.

Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия предложил приостановить членство Иванисова в партии и фракции на период проведения проверки.