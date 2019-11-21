В РФ уверяют, что унитазы с переданных Украине кораблей не снимали

Военные суда, захваченные в Керченском проливе в ноябре прошлого года, были переданы Украине в нормальном состоянии и с исправной сантехникой, что подтверждает видеозапись. Об этом говорится в заявлении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В ответ на заявление командующего ВМФ Украины Игоря Воронченко об „угробленных“ россиянами возвращенных Украине бронекатерах „Никополь“ и „Бердянск“, а также буксира „Яны Капу“ со „снятыми плафонами, розетками и унитазами“ Центр общественных связей ФСБ России публикует видеокадры внешнего и внутреннего состояния судов в момент их передачи украинской стороне, а также процедуры подписания актов приема-передачи», — говорится в сообщении.

«На кадрах хорошо видно, что катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой. Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела „угробить“ суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны», — заявили в ФСБ.