Трамп призвал Apple заняться разработкой 5G в США

Президент США Дональд Трамп призвал главу Apple Тима Кука рассмотреть вопрос об участии компании в работе над технологией связи 5G на территории США.
«Вчера во время моей поездки в Остин, штат Техас, на запуск (производства) нового Mac Pro и для обсуждения строительства нового кампуса компании Apple стоимостью в один миллиард долларов, также в Техасе, я попросил Тима Кука рассмотреть вопрос о том, сможет ли он привлечь Apple в создание 5G в США. У них есть все — деньги, технологии, видение и Кук!», — написал Трамп в Twitter.
В настоящее время ряд стран работает над технологией связи 5G. Сети 5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 гигабит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Технологию 5G отличает высокая скорость передачи данных, большие емкости и сверхнадежные соединения с низкой задержкой, что позволяет, в частности, обеспечить массовое подключение устройств «интернета вещей» для самых разнообразных задач.
Помимо «интернета вещей», сети 5G планируется задействовать в таких направлениях, как «умный» город, «умное» производство, «умный» дом и транспорт. Использование технологии должно способствовать повышению уровня обслуживания и развитию новых сервисов, в том числе в области промышленной автоматизации, беспилотного транспорта, дистанционной медицины, виртуальной и дополненной реальности.
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