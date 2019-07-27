Трамп заявил, что Apple объявит о строительстве завода в Техасе

Компания Apple объявит о строительстве завода в штате Техас. Уверенность в этом выразил в пятницу президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами в Белом доме, которую транслировал телеканал C-SPAN.
Ранее глава государства объявил, что американские власти не собираются делать исключение из введенных ранее таможенных пошлин на товары из Китая для корпорации Apple, которая перенесла производство своей профессиональной компьютерной рабочей станции Mac Pro из США в КНР.
«Я думаю, что Apple собираются объявить о строительстве завода в Техасе. Если они это сделают, я буду очень счастлив», — отметил президент. «Я хочу, чтобы Apple строила свои заводы в Соединенных Штатах, а не в Китае, — вновь заявил Трамп. — Я слышал, что они собираются построить завод в Китае. Я сказал: «Хорошо, вы можете построить в Китае, но, когда вы направите свою продукцию в Соединенные Штаты, мы обложим ее пошлинами».
Президент указал, что проработает данный вопрос с руководством компании. «Мне сильно нравится, и я отношусь с большим уважением к Тиму Куку. Мы проработаем этот вопрос», — сказал глава государства.
Как ранее сообщила газета The Wall Street Journal, Apple заключила контракт с базирующимся на Тайване подрядчиком Quanta Computer, который будет производить Mac Pro на своем заводе около Шанхая. Как отмечает издание, профессиональный компьютер Mac Pro розничной стоимостью около $6 тыс. является фактически единственным из основных устройств Apple, производимым на территории США. По информации издания, теперь же калифорнийская корпорация может существенно сократить издержки благодаря тому, что завод Quanta Computer находится в КНР, то есть в непосредственной близости от расположения многих азиатских поставщиков комплектующих для Apple.
При этом ранее японская газета Nikkei сообщала, что Apple рассматривает вариант переноса от 15% до 30% своих производственных мощностей из Китая в другие страны ввиду усиления торговых споров между Вашингтоном и Пекином.
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