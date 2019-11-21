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Главная елка страны будет весить сто тонн

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Главная елка страны будет весить сто тонн

Главную елку страны на Софийской площади украсят в стиле рождественской истории о Щелкунчике.

Об этом во время пресс-конференции в Укринформе рассказал основатель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий.

«5 декабря мы начинаем монтаж елки, 12 декабря должны закончить. В этот раз она очень сложная, поэтому придется работать в три или четыре смены. Высота — 30 метров. Стоимость игрушек и иллюминаций — 2 миллиона 700 тысяч гривен», — рассказал Добруцкий.

По его словам, елку будут собирать из веток сосны и пихты. Ее поставщиками являются Винницкая и Житомирская область.

«Мы уже два года не рубим столетнюю ель, ведь этого требовала громада Киева. Лесничество разреживает свои посадки, и те ветви, которые подходят по длине, мы забираем на монтаж этой елки. Поэтому мы переделали полностью конструкцию елки», — рассказал Добруцкий, добавив, что общий вес конструкции — более 100 тонн, но она абсолютно безопасная.

Также он сообщил, что елку будут украшать около тысячи игрушек. Главные герои сказки о Щелкунчике будут «охранять» елку вместе с украинскими казаками.

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«В этом году у нас две тематики — мы продолжаем всегда украинскую тему, уже была яворовская игрушка, Мария Примаченко, в этом — Опошня, Полтавская игрушка. И ежегодно мы будем раскрывать культуру каждого региона. Вторая тема — европейская, классическая, история о Щелкунчике. Если вы посмотрите на презентацию Софийской площади, то вы увидите удивительные игрушки и елку, и все в этих цветах — красный, золотой, белый», — отметил он.

Главную елку страны откроют традиционно — 19 декабря, в день Святого Николая, в 19:00.

Новый год, елка
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Четверг, 21 ноября 2019
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