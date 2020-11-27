В Украине к Новому году официально срубят полмиллиона елок

Государственные предприятия лесного хозяйства планируют заготовить более 500 тысяч новогодних елок.

Об этом сообщает пресс- служба Гослесагентства.

Больше всего деревьев заготовят в Волынском (60 тысяч), Полтавском (55 тысяч), Сумском (40 тысяч), Кировоградском (39 тысяч), Житомирском (38 тысяч) и Луганском (31 тысяча) областных управлениях.

«Наибольшее количество будет срублено со специально созданных плантаций, на которых королевы Нового года и Рождества выращиваются специально. Остальную часть срубают во время проведения рубок по уходу за молодняком. Еще часть деревьев заготавливается при расчистке полос под линиями электропередач, железных и автомобильных дорог, трубопроводов, при прочистке противопожарных просек», — отметили в профильном ведомстве.

Как сообщалось, в прошлом году лесные хозяйства Гослесагентства также заготовили более 500 тысяч новогодних елок. В среднем дерево можно было купить по цене 60-70 грн за погонный метр.

В 2018 году лесохозяйственные предприятия реализовали 472 800 елок. Стоимость одной елки в среднем составляла 69 грн.