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Сокращение промпроизводства в Украине ускорилось до 5%

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Сокращение промпроизводства в Украине ускорилось до 5%

Промышленное производство в Украине в октябре 2019 года сократилось по сравнению с октябрем 2018 года на 5% после снижения на 1,1% в сентябре, 1,7% в августе и 0,2% в июле, сообщила Государственная служба статистики в пятницу.

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в октябре-2019 к октябрю-2018 также снизилось на 5%.

Согласно данным статведомства, падение было зафиксировано во всех отраслях: добывающей — на 2,6%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — на 4,4%, в перерабатывающей — на 6%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу промышленное производство в октябре возросло на 5,6%, но с учетом сезонного фактора произошло его сокращение на 2,4%.

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В целом, по итогам десяти месяцев 2019 года объем промпроизводства в Украине снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,6%.

Напомним, что промышленное производство в Украине в 2018 году возросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом.

промпроизводство
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Пятница, 22 ноября 2019
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