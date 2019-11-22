ЕБРР даст денег на реконструкцию автодороги Киев-Одесса

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и правительство Украины в пятницу в Лондоне подписали меморандум о взаимопонимании по проекту реконструкции автодороги M05 Киев-Одесса в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях протяженностью 314 км, а также строительства северного участка обхода вокруг Львова протяженностью 23 км.

Как сообщается в пресс-релизе ЕБРР, меморандум подписали премьер-министр Украины Алексей Гончарук и президент ЕБРР Сума Чакрабарти, передает Интерфакс-Украина.

Проект будет осуществлять Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор). В рамках этого проекта ЕБРР также будет поддерживать усиление корпоративного управления и борьбы с коррупцией в агентстве, реформирование украинского дорожного сектора и реализацию мероприятий по повышению дорожной безопасности.

Предварительными условиями предоставления финансирования ЕБРР является успешное завершение всего процесса анализа проектов, включая технико-экономические обоснования и оценку воздействия на окружающую среду, а также окончательное утверждение этих проектов Советом директоров ЕБРР, говорится в сообщении.

По данным агентства, в пятницу будет подписан аналогичный меморандум по этому проекту с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).

Общая сумма финансирования этого проекта ЕБРР и ЕИБ составит до EUR900 млн, каждая из международных финансовых институций предоставит финансирование на сумму до EUR450 млн.