ЕБРР может дать EUR450 млн реконструкцию автодороги Киев-Одесса и кольцевой Львова

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может выделить Украине три транша суммарно на EUR450 млн на реконструкцию автодороги Киев-Одесса и завершение строительства кольцевой объездной дороги Львова.
Согласно сообщению на сайте банка, утверждение проекта запланировано на 16 декабря 2020 года, передает Интерфакс-Украина.
Первый транш в размере до EUR100 млн предназначен для ремонта участка дороги М-05 Киев-Одесса в Черкасской области, второй транш до EUR160 млн — на финансирование строительства северного участка объездной дороги вокруг Львова. Третий транш в размере до EUR190 млн — под ремонт участков дороги М-05 в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.
Проект будет осуществлять Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор»). В рамках этого проекта ЕБРР также будет поддерживать усиление правовой и нормативной реформы, направленные на развитие конкурентоспособного и прозрачного сектора строительства и содержания дорог.
Общая стоимость проекта — EUR1,147 млрд, из них EUR450 кредит ЕБРР, EUR450 кредит Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и EUR247 млн — средства «Укравтодора».
Как сообщалось, трасса М-05 — один из приоритетных проектов «Укравтодора» на 2020-2022 годы: запланировано ее капитальный ремонт на 350 км в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях и развитие придорожной инфраструктуры, устройство современных площадок отдыха, площадок Weigh-in-Motion и ряд мер безопасности.
Привлечение кредита ЕИБ на EUR450 млн Верховная Рада одобрила в конце августа этого года. За эти средства будут отремонтированы 314 км автодороги Киев — Одесса в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях, а также построены 35 км северной объездной дороги Львова, сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в парламенте.
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