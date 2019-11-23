В Виннице будут судить полицейского, убившего человека за отказ стать понятым

В Винницкой области сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) передали в суд дело старшего оперуполномоченного сектора криминальной полиции Киевского отделения Винницкого отдела Главного управления Национальной полиции области, который подозревается в убийстве человека за отказ быть понятым.

Расследование установило, что правоохранитель предложил гражданину стать понятым при изъятии боеприпасов. Получив отказ, полицейский ударил мужчину кулаком в лицо. Пострадавший упал и ударился головой об асфальт. В результате полученных травм он скончался в больнице, не приходя в сознание, сообщает пресс-служба ГБР.

По факту было открыто дело по ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа, что привело к тяжким последствиям). В случае доказательства вины полицейскому грозит от 7 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать ряд должностей на срок до 3 лет.