В Виннице будут судить полицейского, убившего человека за отказ стать понятым

В Винницкой области сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) передали в суд дело старшего оперуполномоченного сектора криминальной полиции Киевского отделения Винницкого отдела Главного управления Национальной полиции области, который подозревается в убийстве человека за отказ быть понятым.
Расследование установило, что правоохранитель предложил гражданину стать понятым при изъятии боеприпасов. Получив отказ, полицейский ударил мужчину кулаком в лицо. Пострадавший упал и ударился головой об асфальт. В результате полученных травм он скончался в больнице, не приходя в сознание, сообщает пресс-служба ГБР.
По факту было открыто дело по ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа, что привело к тяжким последствиям). В случае доказательства вины полицейскому грозит от 7 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать ряд должностей на срок до 3 лет.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016