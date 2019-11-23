Грета Тунберг станет ведущей серии рождественских программ на BBC

Шведская экоактивистка Грета Тунберг станет временной ведущей на британской радиостанции BBC. Об этом сообщило в субботу агентство Press Association. По его информации, программа, во время которой 16-летняя Тунберг будет беседовать с гостями на тему экологии, выйдет в эфир в период рождественских и новогодних праздников.
Всего BBC пригласила вести традиционные праздничные радио-шоу пять известных личностей. Помимо Тунберг, место ведущего за микрофоном займут председатель Верховного суда Бренда Хейл, биограф Маргарет Тэтчер Чарльз Мур, художник Перри Грейсон и рэпер George The Poet (настоящее имя — Джордж Мпанга).
Как ожидается, во время передачи, которая должна выйти в эфир в период с 26 по 31 декабря, Тунберг пообщается с ведущими экоактивистами, выведет в эфир репортажи из Антарктики и Замбии, а также пообщается с главой Банка Англии Марком Карни.
В прошлые годы ведущими специальных новогодних и рождественских программ на BBC выступали такие известные личности, как британский принц Гарри, британский ученый Стивен Хокинг, американская актриса Анджелина Джоли.
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