Войти
Трамп сообщил о об отношении американцев к импичменту
резонанс
Трамп сообщил о об отношении американцев к импичменту
Россия не готова заключить мирный договор с Японией
дружба народов
Россия не готова заключить мирный договор с Японией

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

коррупция
RSS

НАБУ завершило расследование по делу бывшего нардепа Белоцерковца

79
НАБУ завершило расследование по делу бывшего нардепа Белоцерковца

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили бывшему народному депутату Украины о завершении досудебного расследования по подозрению во внесении в недостоверных данных в декларацию.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, 22 ноября 2019 года стороне защиты были открыты для ознакомления материалы уголовного производства.

По версии следствия, нардеп Верховной Рады VIII созыва внес недостоверные данные в электронные декларации лица, уполномоченного на выполнение функции государства, за 2016 и 2017 годы. В поданной подозреваемым декларации не упоминается использование недвижимого имущества в Киеве стоимостью 3,8 млн грн, которое принадлежит близкому родственнику подозреваемого.

Расследование велось с марта 2017 года. В октябре 2019 года экс-нардепу сообщили о подозрении.

Читайте также: The Independent: Украина стала домом для лидеров ИГИЛ

В сообщении НАБУ не указывается имя уведомленного о подозрении экс-нардепа, однако как как стало известно СМИ, речь идет о Дмитрии Белоцерковце.

Дмитрий Белоцерковец (родился 21 февраля 1986г в городе Севастополь) с сентября 2014г по март 2016г занимал должность директора департамента городского благоустройства и сохранения природной среды Киевской городской госадминистрации. 29 марта 2016г принес присягу народного депутата Украины VIII созыва, вошел во фракцию «Блок Петра Порошенко». После избрания нардепом стал советником мэра Киева Виталия Кличко.

НАБУ, Дмитрий Белоцерковец
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 25 ноября 2019
Воскресенье, 24 ноября 2019
Суббота, 23 ноября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Нуриэль Рубини
Нуриэль Рубини
профессор экономики Нью-Йоркского университета

Почему новый энтузиазм на финансовых рынках иррационален

Оторванность финансовых рынков от реальной экономики становится всё более ярко выраженной. Инвесторы с удовольствием сосредоточили внимание на ослаблении некоторых краткосрочных рисков неожиданных событий (так называемые «хвостовые риски») и на том факте, что центральные банки вернулись к политике монетарного смягчения. Тем не менее, фундаментальные риски для глобальной экономики сохраняются. И более того, в среднесрочной перспективе они на самом деле усугубятся.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об отрицательных процентных ставках, их влиянии на банковскую систему и экономику

Негативные номинальные процентные ставки невозможны лишь в существующей архитектуре финансовой системы, в которой банки и банковское кредитование частного сектора играют основополагающую экономическую роль. В реальности же нет никаких объективных причин, по которым процентные ставки обязаны быть положительными.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Цена на газ для населения: 1 грн летом не равна 1 грн зимой

За ноябрь-декабрь, ежемесячные расходы украинских граждан на газ увеличатся дополнительно на 450-500 грн и в декабре составит в среднем порядка 1800-1850 грн/мес. А впереди еще январь, февраль и половина марта отопительного сезона.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016