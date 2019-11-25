НАБУ завершило расследование по делу бывшего нардепа Белоцерковца

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили бывшему народному депутату Украины о завершении досудебного расследования по подозрению во внесении в недостоверных данных в декларацию.
Как сообщает пресс-служба НАБУ, 22 ноября 2019 года стороне защиты были открыты для ознакомления материалы уголовного производства.
По версии следствия, нардеп Верховной Рады VIII созыва внес недостоверные данные в электронные декларации лица, уполномоченного на выполнение функции государства, за 2016 и 2017 годы. В поданной подозреваемым декларации не упоминается использование недвижимого имущества в Киеве стоимостью 3,8 млн грн, которое принадлежит близкому родственнику подозреваемого.
Расследование велось с марта 2017 года. В октябре 2019 года экс-нардепу сообщили о подозрении.
В сообщении НАБУ не указывается имя уведомленного о подозрении экс-нардепа, однако как как стало известно СМИ, речь идет о Дмитрии Белоцерковце.
Дмитрий Белоцерковец (родился 21 февраля 1986г в городе Севастополь) с сентября 2014г по март 2016г занимал должность директора департамента городского благоустройства и сохранения природной среды Киевской городской госадминистрации. 29 марта 2016г принес присягу народного депутата Украины VIII созыва, вошел во фракцию «Блок Петра Порошенко». После избрания нардепом стал советником мэра Киева Виталия Кличко.
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