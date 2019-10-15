В НАБУ рассказали детали подозрения Белоцерковцу

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подозревает бывшего народного депутата Дмитрия Белоцерковца в недостоверном декларировании на 3,8 млн гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Сообщается, что детективы НАБУ сообщили Белоцерковцу о подозрении в недостоверном декларировании сведений.

«Следствие установило, что бывший народный депутат внес недостоверные сведения в электронные декларации за 2016 и 2017, не задекларировав пользование недвижимым имуществом в городе Киеве стоимостью 3,8 млн гривен, принадлежащего по праву собственности близкому родственнику», — говорится в сообщении.

В НАБУ уточнили, что расследование этих фактов ведется с марта 2017 года.