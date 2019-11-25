SkyUp начала летать из Львова в Тель-Авив

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp Airlines в воскресенье, 24 ноября, запустила прямые регулярные рейсы из Львова в Тель-Авив (Израиль).
Как сообщила пресс-служба компании, рейсы будут осуществляться два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям. Аэропорт прилета — Международный аэропорт им. Бен-Гуриона.
Стоимость билета в одну сторону без багажа — от 2,3 тыс. грн, с багажом — от 3 тыс. грн.
Кроме того, SkyUp планирует осуществлять рейсы в Тель-Авив из Запорожья. Начало летной программы — с 5 декабря 2019 года.
ООО «Авиакомпания «Скайап» зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем является ООО «ACS-Украина» Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!
Компания начала чартерные перевозки с конца мая-2018. В настоящее время ее флот насчитывает девять самолетов: шесть Boeing 737-800, два Boeing 737-700 и один Boeing 737-900 ER.
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